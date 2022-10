Frauen besonders gefragt : Lanxess sucht für Uerdingen 68 Auszubildende für 2023

Krefeld Der Spezialchemiehersteller sucht ganz besonders weibliche Azubis und ermutigt interessierte Frauen ausdrücklich, sich zu bewerben.

Seit kurzem bringen 182 neue Auszubildende und dual Studierende mit ihrem Start ins Berufsleben frischen Wind in das Unternehmen. Die neuen Azubis verteilen sich auf acht verschiedene Berufe und sieben duale Studiengänge im naturwissenschaftlichen, technischen und kaufmännischen Bereich. 173 beginnen eine Ausbildung an den drei Niederrhein-Standorten, davon 93 in Leverkusen, 71 in Krefeld-Uerdingen und neun in Dormagen. „Mit der respektablen Zahl der Bewerbungen sind wir sehr zufrieden. Ausbildung ist und bleibt für uns ein wichtiger Pfeiler in unserer Personalpolitik, denn für die Herausforderungen der Zukunft brauchen wir versierte Fachkräfte“, sagt Esther Breuch, Personalleiterin bei Lanxess in Deutschland. Die Übernahmechancen seien gut. 2022 habe Lanxess 83 Prozent seiner Auszubildenden übernommen. „Leider beobachten wir wie viele andere Unternehmen, dass sich Frauen immer seltener auf eine Ausbildung bewerben – gerade im naturwissenschaftlichen und technischen Bereich. Das ist schade, denn sie stehen Männern in diesen Berufen in nichts nach“, sagt Breuch.