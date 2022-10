Kulturelle Bildung in Kamp-Lintfort : Kulturstrolche sind wieder unterwegs

Für die dritten Klassen läuft aktuell ein Tanzprojekt in den Schulen. Foto: Stadt Kamp-Lintfort

Kamp-Lintfort Das Bildungsprojekt ermöglicht Schülern wichtige Einblicke in Kunst und Kultur. 22 Schulklassen beteiligen sich in diesem Jahr als Kulturstrolche und sind in der Stadt unterwegs. Welche Projekte im Frühjahr 2023 anstehen.

Durch das Projekt „Kulturstrolche“ sollen Grundschüler möglichst frühzeitig einen Zugang zu den verschiedenen Kultursparten Theater, Musik, Literatur, Medien, Geschichte, Kunst und Tanz erhalten und dadurch auf die kulturelle Vielfalt der eigenen Stadt aufmerksam werden.

Mit dem Projekt möchte die Stadt Kamp-Lintfort Kindern und Jugendliche Einblicke in die Kunst und Kultur bieten, die sie möglicherweise ohne diese Projekt nicht erhalten würden. Den „Kulturstrolchen“ werde somit auf spielerische Art und beim gemeinsamen Lernen vermittelt, wie vielfältig Kunst und Kultur sein können, und dürften sich dabei selbst in den verschiedenen Bereichen ausprobieren. Gemeinsam entdeckten sie die kulturelle Vielfalt ihrer eigenen Stadt und würden im Rahmen von Workshops und Projekten selbst künstlerisch aktiv. Im Anschluss würden die kulturellen und künstlerischen Erfahrungen der Kinder reflektiert und dokumentiert, so dass für jedes Kind ein individuelles Kulturtagebuch entstehe.

Zu Beginn des Projekts im vergangenen Jahr nahmen in Kamp-Lintfort insgesamt zehn Schulklassen teil. „In diesem Jahr konnte diese Zahl schon mehr als verdoppelt werden – in 2022 sind es 22 Klassen mit insgesamt 600 Kindern von drei verschiedenen Grundschulen“, berichtet Jennifer Wachtendonk, die das Projekt seitens des Kulturbüros der Stadtverwaltung betreut.