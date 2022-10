Drama um Bäder in Dormagen : Kompass für gute Entscheidungen

Die Zeiten im Sammys müssen neu organisiert werden. Foto: Carina Wernig

Meinung Dormagen Die Politik in Dormagen steht in den nächsten Monaten vor wichtigen Entscheidungen. Eine davon ist die Zukunft der Bäderlandschaft in Dormagen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Klaus D. Schumilas

Die nächsten Wochen werden darüber entscheiden, welcher Stellenwert dem Schwimmen, und hier explizit dem Leistungsschwimmen, eingeräumt wird. Dass der Betrieb eines beheizten Ganzjahresfreibads spätestens jetzt wie aus der Zeit gefallen erscheint, ist offensichtlich. Das ist einfach nicht mehr vertretbar, dass die Stadt jährlich 200.000 Euro dafür ausgibt, dass mitten im Winter Schwimm-Enthusiasten in 30 Grad warmes Wasser springen können.

Es wird ein Kompass benötigt: Was ist wichtig, was ist verzichtbar und vor allem: Was kann und will sich die Stadt überhaupt leisten? Haltung und klare Entscheidungen sind jetzt notwendig, frei von aller Tradition und Nostalgie. Wenn das bedeuten würde, dass der Schwimm-Leistungssport künftig nur noch in Neuss stattfände, dann wäre das zwar bedauerlich, aber im Zweifel vertretbar. Dem größten Sportklub noch mehr Wasserflächen im städtischen „Sammys“ einzuräumen, zu Lasten anderer Nutzergruppen, da fällt die Argumentation wahrscheinlich schwer.