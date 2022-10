Stadtbibliothek Dormagen : Ukrainische Kinder erzählen ihre Geschichte digital

Dormagen Comicbücher erfreuen sich bei Kindern und Jugendlichen immer noch großer Beliebtheit. Das ist unabhängig von Alter, Geschlecht und Herkunft.

Aus dem Grund hatte die Stadtbibliothek am Dormagener Marktplatz Ende des vergangenen Monats zusammen mit der Autorin Andreas Rings zu einem besonderen Workshop unter dem Titel „Digitale Erzählwerkstatt“ in die Einrichtung eingeladen.

Zehn ukrainische Kinder, die zurzeit in der Unterkunft in Zons leben, ließen gemeinsam mit der bekannten Kinderbuchautorin ihren Gedanken freien Lauf und erzählten in individuellen Comics ihre eigenen Geschichten. Gezeichnet und geschrieben wurde dabei nicht mit Bleistift auf Papier, sondern komplett digital auf dem Tablet. „Für uns war das ein kleines Experiment. Wir wussten nicht, ob das Angebot von den ukrainischen Kindern angenommen wird. Umso glücklicher sind wir über die positive Resonanz. Die Kinder hatten unglaublich viel Spaß“, berichtet Katrin Pöllnitz von der Stadtbibliothek, die den Workshop initiiert hatte. „Ein großes Dankeschön gilt neben der Kursleiterin vor allem unserer Dolmetscherin, ohne deren Hilfe die Durchführung nicht möglich gewesen wäre.“