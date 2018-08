Kostenanstieg durch Wilden Müll in Dormagen

Dormagen Baubetriebshofleiter Bernd Lewerenz: Gesammelter Wildmüll hat sich auf 90 Tonnen im Jahr verdoppelt.

Immer wieder melden aufmerksame Dormagener der Stadt große Mengen von einfach in der Natur abgeladenem Schutt und Abfall. Auf öffentlichen Wegen Dormagens sind die Technischen Betriebe Dormagen (TBD), speziell der Baubetriebshof, für die Beseitigung zuständig. Dessen Leiter Bernd Lewerenz (61) hat beobachtet, dass in den vergangenen Jahren immer mehr „Wilder Müll“ in die Landschaft gekippt wird: „Wir haben eine deutliche Zunahme. Die Menge gesammelten Wildmülls hat sich in den letzten Jahren auf mittlerweile über 90 Tonnen im Jahr verdoppelt.“ Und die Beseitigung koste die Stadt Dormagen, und damit die Steuerzahler, bis zu 25.000 Euro pro Jahr.