Stürzelberger Bruderschaft blickt auf harmonisches Jubiläum zurück

Stürzelberg Stehend spendeten Schützen und Gäste Applaus für die Vorbereiter der 150-Jahr-Feier. Königspaare wurden ebenfalls umjubelt.

Brudermeister Lenden selbst hatte das „150. Schützenfest als „harmonisch“ bezeichnet. Die Schützenbruderschaft sei ein wichtiger Bestandteil des Dorflebens. Er dankte dem Vorstand, allen Mithelfern und Frauen für ihr großes Engagement: „Nur so können wir ein solch tolles Fest feiern.“ Auch bei Stadt, Polizei, Feuerwehr und Malteser Hilfsdienst bedankte er sich für ihre Dienste. Der Zwischenfall am Freitagabend, bei dem ein privater Streit im Zelt verbal und handgreiflich so eskaliert war, dass nach Pfefferspray-Einsatz acht Personen ärztlich behandelt werden mussten, „werde in keiner Weise von uns geduldet“, betonte der Brudermeister: „Wir wollen in Ruhe und Frieden feiern!“ Das „nagelneue Zelt, das zum ersten Mal hier in Stürzelberg aufgebaut wurde, möchten wir gern nächstes Jahr wieder haben“, sagte Lenden in Richtung Zeltwirt Barrawasser.