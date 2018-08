Biermeile brachte 3000 Euro für die Bügerstiftung

Dormagen Vereine verzichteten auf zehn Cent pro verkauftem Getränk auf der Biermeile zugunsten der Bürgerstiftung Dormagen.

Trotz der Hitze war die zwölfte Vereins- und Biermeile Ende Juli auf der Wiese am Dormagener Schützenhaus ein großer Erfolg, der Geld in die Kassen der heimischen Vereine gespült hat, die den Ausschank übernommen hatten. Zudem gingen zehn Cent pro Getränk an die Bürgerstiftung Dormagen, die soziale Projekte fördert. Auf diesen Einnahme-Verzicht hatten sich Veranstalter Peter Mohrs von Getränke Schmitz und die Vereine geeinigt. Heraus kamen mehr als 3000 Euro.

Einen besonders großen Grund zur Freude hatte auch der Vorsitzende der Bürgerstiftung Dormagen, Martin Voigt. Denn Peter Mohrs wird – im Einvernehmen mit den beteiligten Vereinen, die auf zehn Cent pro verkauftem Getränk verzichtet haben – genau 3063,85 Euro an die Bürgerstiftung Dormagen stiften und sich so an der laufenden Zustiftungs-Wette zwischen Bürgermeister Erik Lierenfeld und der Bürgerstiftung Dormagen beteiligen – bei der 65.000 Euro in diesem Jahr zusammenkommen sollen. „Ich darf mich im Namen der Bürgerstiftung Dormagen bei Peter Mohrs, Jobst Wierich, den beteiligten Vereinen und insbesondere den Bürgern für diese großzügige Unterstützung bedanken“, sagt Voigt: „Ich finde, ein solch soziales Engagement zeigt, dass der Zusammenhalt in Dormagen gut funktioniert.“