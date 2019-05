Förderverein Knechtsteden : Vorsitzender Lenz bleibt dem Vorstand erhalten

Hermann-Josef Lenz (r.) hört als Vorsitzender auf, unterstützt Willi Bednarczyk, Katharina Schütte und Stephan Großsteinbeck (v.l.) weiter. Foto: Heinz-Georg Müller

Knechtsteden Ein Leben ohne Knechtsteden gibt es nicht bei der Familie Lenz: Der 83-Jährige tritt zwar am Samstag als Chef des Fördervereins für das Missionshaus Knechtsteden zurück, bleibt aber Vorstandsmitglied.

Ein Leben ohne Knechtsteden gibt es nicht bei der Familie Lenz, die vielfältig aktiv für Kloster und Gymnasium ist. Trotzdem endet heute die Ära Hermann-Josef Lenz als Vorsitzender des Fördervereins für das Missionshaus Knechtsteden – nicht aber die im Vorstand: Der 83 Jahre alte Delhovener gibt nach 17 Jahren an der Spitze des Fördervereins dieses Amt in jüngere Hände. „Das war die Bedingung, dass ich mich bei der Mitgliederversammlung 2017 noch einmal habe wählen lassen“, betont Lenz. „Ich habe das Amt damals nur angenommen, wenn innerhalb der Amtszeit von vier Jahren ein Wechsel im Vorsitz erfolgt.“ Auf der Jahreshauptversammlung am heutigen Samstag, 4. Mai, ab 14.30 Uhr in der Klosterbibliothek Knechtsteden wird die Nachfolge bestimmt.

„Ohne Knechtsteden geht es bei uns nicht“, bestätigt Hermann-Josef Lenz schmunzelnd. Seine Frau Elisabeth ist im Vorstand des Trägervereins des Norbert-Gymnasiums Knechtsteden, das Sohn Stephan, der jetzt neues CDU-Ratsmitlied in Dormagen ist, besuchte. Und auch Hermann-Josef Lenz will nicht nur im Vorstand weiter mitarbeiten, sondern auch das Team in den alten Werkstätten des Klosters an jedem Samstag unterstützen. Als gelernter Elektroingenieur freut er sich darüber, in den Klosterwerkstätten handwerklich zu arbeiten, das Dieselaggregat ans Laufen zu bekommen und den Schmied zu unterstützen. Überhaupt macht dem Delhovener die Arbeit für die Basilika und die Spiritaner viel Spaß. „Knechtsteden ist sowohl ein Ort der Ruhe als auch der Begegnung“, sagte Lenz 2012 zum silbernen Jubiläum des Fördervereins.

Info Der Förderverein für das Missionshaus Gründung Am 23. Februar 1987 Vorstand Hermann-Josef Lenz, Katharina Schütte, Dr. Hugo Offers, Dr. Winfried Dreßler, Stephan Großsteinbeck, Willi Bednarczyk, Gregor Modemann, Christian Hinsen. Mitglieder Rund 510 Turmführungen Nach Anfrage Info www.foerderverein-knecht-

steden.de

Seit 1959 lebt der aus Duisburg stammende Hermann-Josef Lenz in Dormagen, er ist das Jüngste von zehn Kindern. Als Gründungsmitglied gehört er dem Förderverein ebenso wie Pater Hermann-Josef Reetz von Beginn an an – auch als Vorstandsmitglied, zunächst als Stellvertreter von Herbert Orth, seit 2002 als Vorsitzender.