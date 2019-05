Mehr als 50 neue Arbeitsplätze : Covestro erweitert Folienproduktion in Dormagen

Covestro erweitert Folienproduktion in Dormagen

Dormagen Covestro hat mit dem Aufbau weiterer Produktionslinien für hochwertige Polycarbonatfolien begonnen. Die neuen Coextrusionsanlagen sollen bis Ende 2020 fertiggestellt werden und die steigende Nachfrage decken.

„Mit der Kapazitätserweiterung stärken wir den Standort Dormagen als Kompetenzzentrum für Spezialfolien“, sagte Klaus Schäfer, Vorstand für Produktion und Technologie, bei der Grundsteinlegung. „Zugleich investieren wir damit in zukunftsträchtige Technologien und Anwendungen.“ Die hochwertigen Halbzeuge werden unter anderem in Autos, medizintechnischen Produkten und in Sicherheitskarten eingesetzt.