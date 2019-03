Missionshaus in Dormagen: Lenz gibt Vorsitz des Knechtstedener Fördervereins ab

Knechtsteden Die 510 Mitglieder des Fördervereins für das Missionshaus Knechtsteden erhalten bald einen neuen Chef. Das hat der langjährige Vorsitzende, Hermann-Josef Lenz, im Vereinsrundschreiben „Echo Knechtsteden“ angekündigt: „In der Mitgliederversammlung 2017 bin ich zum wiederholten Mal zum Vorsitzenden gewählt worden.

Ich habe das Amt angenommen unter der Bedingung, dass innerhalb der Amtszeit von vier Jahren ein Wechsel im Vorsitz erfolgt“, schreibt Lenz. Dieser Wechsel soll nun in der Mitgliederversammlung am Samstag, 4. Mai, vollzogen werden. Sie beginnt um 14.30 Uhr in der Klosterbibliothek Knechtsteden.

Auf eine Neubesetzung bei den Spiritanern in Knechtsteden ging Hermann-Josef Lenz in seinen Worten an die „Echo“-Leser ebenfalls ein: Beim gut besuchten Neujahrsempfang haben die Anwesenden unter anderem erfahren, dass ab 2. Februar als Nachfolger für den im vergangenen Jahr verstorbenen Pater Hartmut Straubinger nun Pater. Emeka Nzeadibe zum neuen Superior von Knechtsteden und Pater Dieter Kurz zu seinem Stellvertreter ernannt wurden. „Leider ist Pater Kurz noch vor seinem Amtsantritt am 26. Januar plötzlich und unerwartet verstorben“, erklärte Lenz. Stellvertretender Superior ist nun Pater Bruno Trächtler. Da Superior Pater Emeka Nzeadibe für ein Semester in Sankt Augustin seine Theologie auffrischen will, wird er dieses Amt erst zum 1. August antreten, wie sein Stellvertreter Pater Bruno Trächtler mitteilte.