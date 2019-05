Heimat- und Verkehrsverein : Tourismus-Saison in Zons ist eröffnet

Diese Tanzgruppe der KG Rot-Weiß Feste Zons begeistert mit einem Schornsteinfeger-Tanz. Am Schweinebrunnen wurde die Tourismus-Saison in Zons eröffnet. Foto: Georg Salzburg(salz)

Zons Zons ist beliebter Anziehungspunkt: Traditionell wird in der Zollfeste der Start in die sommerlichen Monate mit einem Fest am Schweinebrunnen gefeiert. Es gab Infos, Vorführungen und Gelegenheit zum Plaudern und Verweilen.

Die Zollfeste ist das ganze Jahr über ein Anziehungspunkt, aber besonders in den wärmeren und sonnigeren Monaten. Mit der Eröffnung der Tourismus-Saison am Maifeiertag durch den Heimat- und Verkehrs-Verein (HVV) Zons wird auf viele Veranstaltungen aufmerksam gemacht, die Gäste nach Zons locken sollen. Das ist auch das Ziel des Tourismus-Konzeptes der Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen (SWD), deren Geschäftsführer Michael Bison erklärt hatte, das touristische Angebot auch im historischen Zons weiterentwickeln zu wollen: Auch wenn Zons ein Besuchermagnet ist, wird dort noch viel Potenzial gesehen. Es gibt eine touristische Gesamtstrategie „Römer, Mönche, Mittelalter“. Ein erster Erfolg war die Neuinszenierung des „Sturm auf Zons“ im vergangenen Jahr.

Alles ist planbar – nur nicht das Wetter. „Wir machen aus der Not eine Tugend und kämpfen mit guter Laune gegen den trüben Himmel an“, sagte HVV-Geschäftsführerin Christiane Schneider bei der traditionellen Eröffnung der Tourismus-Saison. „Zumindest hat zum Tanz in den Mai die Sonne geschienen. Die Veranstaltung, bei der uns die KG Rot-Weiß Feste Zons und der FC Zons großartig unterstützt haben, war ein voller Erfolg.“ Und das sei es schließlich auch, was sich die Zonser wünschen: Eine Veranstaltung, bei der sie alte Bekannte wiedertreffen, klönen und feiern können.

Info Für die „Tourist-Info“ wird Konzept erarbeitet Betreiber Die Tourist-Info an der Schlossstraße 2–4 wird gemeinsam von der SWD und dem Heimat- und Verkehrsverein betrieben. Es gibt Infos und Tickets. Konzept Eine Arbeitsgruppe erarbeitet ein Gesamtkonzept für eine Neuausrichtung und eine erweiterte Nutzung für Vereine.

Trotz des wenig frühlingshaften Wetters waren zahlreiche Schaulustige am 1. Mai zum Schweinebrunnen gekommen, um unter anderem die Akteure der Neuen Operette Düsseldorf zu bestaunen, die einige Ausschnitte aus dem Meisterwerk „Die Fledermaus“ von Johann Strauß zum Besten gaben und damit Appetit auf die Aufführungen auf der Freilichtbühne am 5. und 6. Juli machten. „Es empfiehlt sich, schnell Karten in der Touristinfo oder der City-Buchhandlung zu sichern – denn wir haben einen spektakulären Vorverkauf“, sagte Schneider.