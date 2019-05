Betreuung im Krankenhaus Dormagen : Hebammen bieten Wochenbett-Ambulanz an

Hackenbroich Rein statistisch findet jede zweite junge Mutter keine Hebamme, die nach der Geburt die Nachsorge übernimmt. Ab dem 8. Mai kümmern sich die Geburtshelferinnen um Frauen, die keine Betreuung zu Hause haben.

„Im optimalen Fall werden die Wöchnerin und das Neugeborene im Anschluss an die Geburt übergangslos und regelmäßig zu Hause durch eine Hebamme begleitet“, sagt Hebamme Monika Ziegler, die das Angebot mit ihren Kolleginnen Charlotte Riekenbrauk-van Groeningen und Kirsten Jannicke angeschoben hat, „der große Hebammenmangel führt jedoch dazu, dass Familien in der sensiblen Phase des Wochenbetts auf sich allein gestellt sind – zu einem, Zeitpunkt, wo der Bedarf am fachkompetenter Beratung äußerst wichtig für die Entwicklung der Familie ist.“

Ab dem 8. Mai haben Wöchnerinnen jeweils mittwochs in der Zeit zwischen neun und zwölf Uhr die Gelegenheit, sich mit allen Fragen an die kompetenten Hebammen zu wenden, denen das Krankenhaus an der Dr. Geldmacher-Straße 20 in Dormagen-Hackenbroich die Räumlichkeiten und das Material zur Verfügung stellt. In einer 30-minütigen Beratung bespricht die Hebamme mit der Mutter alle für sie wichtigen Fragen und Probleme: ob es um das Wochenbett, Rückbildungsgymnastik, Stillen, Säuglingsernährung oder die Pflege des Neugeborenen geht. Auch die für eine Nachsorge üblichen Untersuchungen kann die Hebamme bei Bedarf vornehmen. Wer das Angebot nutzen möchte, sollte den Mutterpass, das gelbe Kinder-Untersuchungsheft sowie die Krankenkassenkarte mitbringen.