Politik in Dormagen : Zentrum lehnt einen neuen Chef für Eigenbetrieb ab

Dormagen Die Zentrumsfraktion lehnt die Einstellung einer neuen Betriebsleitung ab und wird sich auch nicht an der Auswahlkommission für die ausgeschriebene Stelle beteiligen. Das teilte Fraktionsvorsitzender Hans-Joachim Woitzik am Freitag mit.

Im Hinblick auf die „zahlreichen Fehler und Versäumnisse“ beim Eigenbetrieb aus jüngster Vergangenheit, wie das „Vergessen“ von 2,5 Millionen Euro im Wirtschaftsplan, wie die Verdopplung der Kosten bei der Sekundarschule in Dormagen und das nun kurzfristig gestoppte ÖPP Projekt, hält das Zentrum es für dringend erforderlich, den Eigenbetrieb von der Verwaltungsspitze an neu aufzustellen. Woitzik: „Die vom Bürgermeister vorgelegten Vorschläge zur Neuorganisation des Eigenbetriebes, wie die Gründung einer neuen Konzerngesellschaft oder die Zusammenarbeit mit einer externen Immobilien Projekt Management Gesellschaft sind ein erster Schritt, der aber eine zeitintensive politische Diskussion erfordert. Und diese Zeit sollten wir uns auch nehmen.“ Immerhin gehe es in der Zukunft um Investitionen von ca. 150 bis 200 Millionen Euro allein im Bereich der Schulen „und dafür müssen wir bestens aufgestellt sein, damit es nicht immer wieder zu gravierenden Fehlern und Fehleinschätzungen kommt“, so Woitzik. Ohne die neue Struktur des Eigenbetriebes zu kennen, wäre es nach Meinung des Zentrums „geradezu fahrlässig und unverantwortlich eine neue Betriebsleitung mit zusätzlichen Kosten von 120 000 Euro im Jahr einzustellen“.