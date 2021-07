Smart City Dormagen : Pläne für die Zuckerfabrik gibt es bald als 3D-Modell

Dormagen Dormagen macht weiter große Schritte auf dem Weg zur Smart City und verknüpft dabei die reale mit der digitalen Welt. Als nächstes am Beispiel der Zuckerfabrik.

Als nächstes soll die Planung der Bebauung des Zuckerfabrik-Gelände digitalisiert werden. Seit Juni steht fest, was mit dem Gelände der ehemaligen Zuckerfabrik an der Europastraße passiert: Das Lebensmittelunternehmen Edeka will auf einem 38,5 Hektar großen Teil des insgesamt 124 Hektar umfassenden Areals ein Nahversorgungszentrum errichten.