Kartenverkauf stagniert : Kammertheater Dormagen hat wieder geöffnet

Dormagen Am Wochenende öffnete das Kammertheater nach langer Pause die Türen. Das erste Wochenende war freudig und ernüchternd zu gleich - denn der Vorverkauf stagniert.

Knapp 21 Monate standen Tom Müller und Sabine Misiorny nicht mehr auf der Bühne ihres Kammertheaters in Dormagen - am vergangenen Wochenende haben die Schauspieler ihre Türen erstmalig wieder geöffnet. Bis zum 19. Dezember stehen insgesamt zehn Vorstellungen auf dem Programm. Doch die ersten Vorstellungen waren eher mäßig besucht.

Etwa 30 Gäste pro Vorstellung konnte das Theater am letzten Wochenende verbuchen. 89 Plätze stehen aktuell zur Verfügung. „Momentan sind also gerade einmal ein Drittel unserer Sitzplätze besetzt“, erklärt Tom Müller. Kurz nachdem die Theatermacher ihre Eröffnung verkündeten, stiegen die Infektionszahlen wieder deutlich an. „Zu Beginn waren wir guter Dinge, jetzt geht die Nachfrage wieder zurück und der Vorverkauf stagniert Die nächsten Vorstellungen wird es weiterhin weniger, so Müller.

Für den Einlass ins Theater gilt bis auf Weiteres die 2G-Regel. Das bedeutet, dass nur Geimpfte oder Genesene eine Vorstellung besuchen können. Ein entsprechender Nachweis ist beim Betreten des Theaters zwingend erforderlich. Außerdem muss eine Maske getragen werden. Am Sitzplatz darf die Maske abgenommen werden. „Wir erfüllen alle Anforderungen und agieren auch darüber hinaus. Wir wollen, dass unsere Zuschauer sich wohl und sicher fühlen, dennoch wollen wir niemanden zu einem Theaterbesuch überreden“, erzählt der Schauspieler. Bei den Vorstellungen am Wochenende seien die Zuschauer über die strengen Kontrollen „überrascht und erfreut“ gewesen: „Wir sind sehr gründlich und hatten das Gefühl, dass die Besucher sich dadurch sicherer fühlten.“

Das geht am Wochenende in Düsseldorf

Freizeittipps : Das geht am Wochenende in Düsseldorf

Die Zuschauer, die das Theater bereits wieder besucht haben, seien laut Müller „glücklich gewesen, wieder eine solche Veranstaltung besuchen zu können.“ Auch die beiden Schauspieler sind froh, endlich wieder auf der Bühne stehen zu können. „Es war unfassbar schön wieder vor Menschen zu spielen, wir wurden wieder daran erinnert, wieso wir das hier machen“, schwärmt Tom Müller. Jetzt gelte es abzuwarten, wie sich die Lage weiterentwickelt. „Es kann alles ganz schnell gehen, wir können nur von Woche zu Woche denken. Wir werden uns an sämtliche Maßnahmen halten und schauen, was die Zeit mit sich bringt.“ Mit ihrer Komödie „Machen wir die Weihnachtsfliege“ starteten sie nun in die Wintersaison. Tickets kosten im Vorverkauf 23 Euro, an der Abendkasse 25 Euro. Der Preis gekaufter Karten wird bei Ausfall oder Schließung erstattet. Karten gibt es in der City-Buchhandlung, Kölnter Straße, und unter kammertheater-dormagen.de.