Trotz angespannter Haushalts-Lage in Dormagen Neuer Dienstwagen des Bürgermeisters kostet 128.000 Euro

Wer das Rathaus entlang der Castellstraße passiert, dem ist wahrscheinlich aufgefallen, dass auf dem Parkplatz des Bürgermeisters ein neuer Dienstwagen steht. Nicht mehr der Audi A6 Limousine 50 TFSI e quattro, seit ein paar Wochen fährt Erik Lierenfeld vollelektrisch, das heißt, einen schwarzen Mercedes EQS 450+, ein Top-Fahrzeug aus dem Haus des Stuttgarter Autobauers. Das hat seinen Preis: Mit der vorhandenen Ausstattung liegt der Listenpreis bei 128.680 Euro. Viel Geld, findet die UWG. Sie hat eine Anfrage an die Verwaltung gestellt, in der sie unter anderem wissen will, ob es nicht auch eine Nummer kleiner, das heißt, ein halb so teures Modell getan hätte. Der Bürgermeister weist die Kritik zurück und erklärt, warum es genau dieses Modell geworden ist.