Bildung in Dormagen Neue Hightech-Räume schmücken die Volkshochschule

Da über die Zeit immer mehr dringend benötigtes Personal eingestellt werden konnte, brauchte es mehr Räume für eben jene Mitarbeitende. Ein Umbau fand statt, in dessen Rahmen unter anderem das „DINT-Forum“ in der Volkshochschule, ein moderner Klassenraum, entstand. Erst vor wenigen Wochen kam dann außerdem der nagelneue Multifunktionsraum dazu. Ganz fertig ist der Raum, in dem unter anderem Kurse und Vorträge stattfinden, noch nicht. Es gibt bereits eine digitale Tafel und Möbel und auch die Grundlagen sind geschaffen, doch zeitnah soll auch noch ein Beamer und eine sogenannte Induktionsschleife hinzukommen. Eine solche Induktionsschleife ermöglicht es einer hörgeschädigten Person, die durch die Schleife verstärkten akustischen Signale direkt im Hörgerät zu empfangen. Das Unternehmen Covestro investierte 7500 Euro in die Umsetzung des Raumes.