Livetalk mit Bürgermeister Dormagens Schuldenberg liegt jetzt bei 286 Millionen Euro

Nach den derzeit in den Fraktionen laufenden Haushaltsberatungen soll der Stadtrat die Erhöhung der Grundsteuern, der Gewerbesteuer, der Hundesteuer und der Zweitwohnungssteuer beschließen. Bei der Gewerbesteuer soll es einen kräftigen Sprung nach oben geben, wodurch es Fragen, ob das denn nicht zu viel sei und den Standort Dormagen für ansiedlungswillige Unternehmen im Vergleich beispielsweise zu Monheim uninteressant mache? Lierenfeld wiederholte in dem Kontext seine Kritik an Unternehmen, „die in Dormagen ansässig sind, die Infrastruktur nutzen, aber ihre Gewinne in Monheim versteuern.“ Zeitweise habe das Gewerbesteueraufkommen in der Nachbarstadt gegenüber Dormagen das Zehnfache betragen, eine „Kannibalisierung“, so Lierenfeld. Kämmerer Spillmann betonte, dass es für Unternehmen mit Blick auf die Mitarbeiter auch wichtige weiche Faktoren gebe, wie Wohnumfeld, Kitaplätze, Kulturleben.