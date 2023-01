CDU in Dormagen Das Hoffmann-Comeback wird Wirkung zeigen

Der Wiedereintritt von Peter-Olaf Hoffmann in die CDU verdient das Prädikat „spektakulär“. Vor acht Jahren war es nicht minder bemerkenswert, dass ein Politiker nach 40-jähriger Zugehörigkeit sein Parteibuch zurückgibt. Das Tischtuch schien endgültig zerschnitten. Jetzt ist der mit allen Wassern gewaschene (Ex-)Politiker zurück. Auch wenn Hoffmann erklärt, er werde kein Amt, keine Funktion anstreben, so wird dieses Comeback Wirkung entfalten. Wenn der 75-Jährige erklärt, er möchte einen Beitrag leisten, um „die CDU wieder zu einer politischen Kraft in Dormagen zu machen, die die Kommunalpolitik wieder mitgestaltet“, spricht das Bände. Die Aussage darf zum einen als Unterstützung der frischen Kräfte in der Partei verstanden, zum anderen getrost als Warnung in der Fraktion aufgenommen werden. Das zeigen alleine Hoffmanns Äußerungen zum Thema Bezirksausschüsse und Haltung der Fraktion.