evd Dormagen Diekmann bleibt Chef des Energieversorgers

Die evd hat in den vergangenen Jahren vieles auf den Weg gebracht, wie zum Beispiel den Bau eines sechs Hektar großen Solarparks in Dormagen oder den flächendeckenden Glasfaserausbau. „Auch zukünftig wollen wir der zuverlässige Ansprechpartner in Sachen Energie in Dormagen sein und Themen wie zum Beispiel erneuerbare Energien, Elektromobilität und Nachhaltigkeit weiter vorantreiben. Ich freue mich über meine vorzeitige Wiederbestellung und bedanke mich für das entgegengebrachte Vertrauen“, so der Geschäftsführer.