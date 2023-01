Vorfall in RE6 bei Dormagen 18-Jähriger schlägt auf Zugbegleiter ein und nimmt ihn in den Schwitzkasten

Der 18-Jährige wurde im Zug in Richtung Köln am Bahnhof Dormagen nach seiner Fahrkarte gefragt. Er konnte weder Fahrkarte noch Personaldokument vorzeigen, flüchtete und schloss sich auf der Zugtoilette ein. Der Zugbegleiter forderte den jungen Mann auf, sich aus der Toilettenanlage zu begeben. Dieser Aufforderung kam der Mann nach, schlug dem Zugbegleiter aber zweimal gegen die Brust, einmal mit der Faust gegen die linke Schläfe und nahm den Geschädigten in den Schwitzkasten.