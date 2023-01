Historische Großveranstaltung in Dormagen „Sturm auf Zons“ findet im Mai statt

Wolfgang Göddertz rechnet damit, dass in diesem Jahr sogar noch mehr Mittelalter-Fans aus ganz Europa nach Zons kommen werden, um auf einer Fläche von 10.000 Quadratmetern südlich der Stadtmauer ihr Lager einzurichten. Schon am Freitag haben dann Schüler die Möglichkeit, das Lager kostenlos zu besuchen. Am Freitagabend ist der beliebte Tavernenabend geplant. Am Samstag und Sonntag bleibt der Eintritt mit sechs Euro für Erwachsene gleich zum Vorjahr.