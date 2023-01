Brandmelder schlug Alarm Feuerwehr rettet taubstumme Frau aus Wohnung in Dormagen

Bewohner teilten dem Einsatzleiter mit, dass sich in der Wohnung noch eine taubstumme Frau befinde, worauf eine sofortige Rettung durch die Trupps eingeleitet wurde. Die Bewohnerin konnte in der starken verrauchten Wohnung zügig gefunden und ins Freie verbracht werden. Notfallsanitäter und ein Notarzt versorgten die Frau medizinisch. Sie wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.