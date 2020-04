Corona in Dormagen : Stadtbibliothek öffnet am Donnerstag wieder

Dormagen Das Ausleihen von Medien ist sofort schon wieder möglich. Außerdem verzichtet die Stadt Dormagen im April auf Essensgeld, die SWD hat einen Flyer mit Lieferdiensten herausgebracht.

Einige Geschäfte durften am Montag, 20. April, wider öffnen – jedoch nicht alle, und gastronomische Betriebe ohnehin noch nicht. Viele Fachgeschäfte und Restaurants bringen ihre Produkte und Speisen aber nach wie vor bis an die Haustür oder bieten einen Abholservice an. Einen Überblick über das, was Dormagen liefert, stellt die Stadtmarketing- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft Dormagen (SWD) unter www.swd-dormagen.de bereit – und jetzt auch gedruck. 5.000 DIN-A5-Flyer wurden und werden im Laufe der Woche in Apotheken, Bäckereien, einigen Hofläden und Supermärkten im Stadtgebiet ausgelegt. Unterstützt wird die Aktion von der Firma Satz & Druck Jüsten, die Layout und Druck des Flyers gesponsert hat. „Jeder Euro, der in der Stadt bleibt und nicht in den Online-Handel fließt, hilft dabei, Arbeitsplätze und ein gutes Lebensumfeld in Dormagen zu erhalten“, betont SWD-Geschäftsführer Michael Bison.