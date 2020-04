Nachruf : Horremer trauern um ihren Ex-Pfarrer Fritz Reinery

Horrem Der langjährige und beliebte Pfarrer der ehemaligen Pfarrgemeinde Zur Heiligen Familie Horrem, Fritz Reinery, ist im Alter von 80 Jahren am Weißen Sonntag gestorben.

„Es gibt kein ausreichendes Dankeschön, keinen noch so wertvollen Orden, der unsere Wertschätzung für diesen einmaligen Menschen ausdrücken könnte“, würdigte Brudermeister Manfred Klein den Ehrenpräses der St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Horrem, der 2008 zum Abschied aus dem aktiven Dienst die Bronzetafel mit dem Horremer Wappen zum Dank und in Anerkennung seiner Verdienste um Verein, Ökumene und ganz Horrem erhalten hatte.

Pfarrer Peter Stelten von St. Michael hat in der katholischen Kirche in Horrem ein Kondolenzbuch ausgelegt, in das Weggefährten von Fritz Reinery täglich von 12 bis 16 Uhr etwas schreiben können. „In Corona-Zeiten werden wir leider keine große Beerdigung ansetzen können“, so Stelten.