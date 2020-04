Corona-Krise in Dormagen : Ein Fitness-Studio für den eigenen Keller

Rheinfeld Ein Paar aus Dormagen hat sich einen voll ausgestatteten Fitnessraum in den Keller gebaut. Dort trainieren sie in der Corona-Krise für Marathon und Triathlon.

Wo andere alte Sachen unterstellen, haben sich Andrea Diethers und ihr Lebensgefährte Jan-Erik Kruse ein wahres Paradies für Sportler geschaffen. Im Keller ihres Hauses in Rheinfeld befindet sich ein rund 60 Quadratmeter großer, ganz privater Fitnessraum. Die eigene Sportstätte lässt sich gut in den Alltag der jungen Eltern integrieren und ist besonders im Hinblick auf das Coronavirus ein echter Vorteil: Während Fitnessstudios überall geschlossen sind, können Diethers und Kruse ein paar Treppen nach unten steigen und sofort Sport treiben.

Dass das Paar einen eigenen Fitnessraum braucht, war beiden früh klar. „Sport ist einfach die größte Leidenschaft von uns, ein zentraler Punkt in unserem Leben“, sagt die 35 Jahre alte Diethers, die häufiger bei Marathons antritt. Ihr ein Jahr älterer Lebenspartner, den sie beim Sport kennengelernt hat, ist Triathlet. Beide arbeiten zudem in der Sportartikelbranche.

Doch erst mit dem Umzug nach Rheinfeld konnte sich das Paar den Traum eines großen Fitnessraums erfüllen. „Als wir eine Zeit lang in Rommerskirchen gewohnt haben, hatten wir einen Fitnessraum statt einem Wohnzimmer. Das war uns lieber“, sagt Diethers und lacht. „Das war der Running Gag bei unseren Freunden.“ Ein weiterer Grund für den Umzug: Diethers und Kruse erwarteten ihr erstes gemeinsames Kind. „Da war es nicht so einfach, draußen laufen zu gehen oder in ein Fitnessstudio zu fahren“, sagt Diethers. „Im eigenen Raum habe ich dann vor und nach der Geburt Sport machen können – und musste nur in den Keller gehen.“