Kultur in Dormagen : Stadt plant Kunstausstellungen neu bis Ende kommenden Jahres

Kultur in Dormagen

Die Kunstausstellung von Corina Wyrwich und Kamila Dabrowska in der Glasgalerie im Kulturhaus wird auf Anfang 2021 verlegt. Foto: Stadt

Dormagen Die Corona-Krise wirbelt auch das städtische Ausstellungsprogramm durcheinander, das nicht wie geplant in der Glasgalerie an der Langemarkstraße gezeigt werden kann: Das Programm bis Ende 2021.

Eigentlich soll das Ausstellungsprogramm in der Glasgalerie des Kulturhauses am 21. August fortgesetzt werden. Dann möchte der rund 230 Mitglieder zählende Kunstverein Galerie-Werkstatt Bayer Dormagen bis zum 23. Oktober einen Querschnitt unterschiedlicher Kunstformen zeigen. Von der Bildhauerei bis zur digitalen Fotokunst, von der Grafik bis zur Porzellanmalerei, vom Silberschmuck bis zum Quilt reicht die Palette. Ob die Ausstellungseröffnung in den September verschoben oder anders gestaltet werden muss, wird sich noch zeigen.