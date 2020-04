Kommunalpolitik in Dormagen : Rückkehr zum Meinungsstreit

Meinung Dormagen Die Corona-Krise hat die Kommunalpolitik in Dormagen nahezu lahmgelegt. Es ist wichtig, auch hier allmählich Normalität zurückzugewinnen.

Was kommen könnte, formuliert CDU-Fraktionsvorsitzender Kai Weber so: „Dann kommt Bewegung rein, dann wird es knallen.“ Eine kräftige Äußerung, die stellvertretend zeigt, wie frustriert viele Politiker ob der aktuellen Situation sind, in der einfach alles anders ist. Wie anders ist der heftige Streit in den vergangenen Wochen zu erklären, wo CDU, Grüne, Zentrum und FDP auf die Ansetzung von Ratssitzungen drängten, was wiederum von Lierenfeld mit Blick auf die Corona-Situation ablehnte.