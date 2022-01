Trotz Hürden : Bürgerstiftung Dormagen blickt zuversichtlich auf das Jahr 2022

Dormagen Die Bürgerstiftung Dormagen musste in den vergangenen Jahren der Pandemie bei vielen Veranstaltungen zurückstehen, dennoch zeigt sie sich zufrieden für das Jahr 2022.

Das beliebte Sportfest Paralympics für Dormagener Kinder (PaDoKi), die Kulturveranstaltungsreihe „Boogie meets Swing“ und zahlreiche andere Projekte musste die Bürgerstiftung Dormagen mit Blick auf die anhaltende Corona-Pandemie in den vergangenen beiden Jahren absagen – trotz vieler Hürden blickt die Stiftung dennoch positiv in die Zukunft.

„Auch wenn einige unserer Veranstaltungen leider ausfallen mussten, so blicken wir durchaus auf zwei ereignisreiche Jahre Stiftungsarbeit zurück“, so die stellvertretende Vorsitzende Agnes Meuther. Sie führt aus: „So war die Umsetzung der Besuchshütten, die wir dank zahlreicher Spender und Sponsoren an den Senioreneinrichtungen im Stadtgebiet realisieren konnten, ein kleiner, aber wichtiger Beitrag für unsere Stadt.“ Auch das Projekt „Dormagen blüht nachhaltig auf“, welches die Kölner Straße und den Helmut-Schmidt-Platz mit vielen verschiedenen Pflanzen ganzjährig verschönern soll, sei als Erfolg zu verbuchen. „Zudem konnten insgesamt 32 weitere größere sowie kleinere Projekte und Initiativen durch die Bürgerstiftung Dormagen mit insgesamt über 62.000 Euro unterstützt werden. Das ist eine positive Bilanz und vor allem ein tolles Ergebnis vieler Spenderinnen und Spender“, berichtet Meuther. Hinzu komme, dass der Adventskalender der Stiftung auch 2021 wieder einmal ausverkauft gewesen sei.