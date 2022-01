„Steam-Karten“ und falsche Microsoft-Mitarbeiter : Polizei im Rhein-Kreis Neuss warnt vor Betrugsversuchen

Rhein-Kreis Um an das Geld anderer Menschen zu kommen, denken sich Betrüger immer neue Maschen aus. Vor zwei Abzocker-Tricks warnt die Kreispolizeibehörde aus gegebenem Anlass: Anrufen falscher Microsoft-Mitarbeiter und so genannten Steam-Karten.

Betrugsversuche mit so genannten „Steam-Karten“ Karten werden derzeit vermehrt zur Anzeige gebracht. Unbekannte, so erklärt die Polizei, nehmen dabei über Online-Marktplätze Kontakt zu den Opfern auf und täuschen vor, sich für ein angebotenes Produkt zu interessieren. Zusätzlich soll das ausgewählte Opfer „Steam-Karten“ besorgen, um die Codes im Anschluss an den vermeintlichen Kaufinteressenten zu übermitteln, der den gesamten Betrag für das angebotene Produkt sowie den Wert der „Steam-Karten“ dann im Nachgang überweisen möchte. Um den Vorgang „glaubhaft“ zu machen, werden oft Fotos und Videos von Personalausweisen übermittelt – die meist aus anderen Betrugsfällen stammen. Sobald der Code übermittelt wurde, hören die Geschädigten nie mehr etwas von den „Kaufinteressenten“. Das vorgestreckte Geld für die „Steam-Karten“ ist unwiederbringlich verloren, so die Polizei. Sie warnt deshalb, nie auf die Forderung einzugehen, Gutscheinkarten zu kaufen und den Code durchzugeben. Ihr Rat: Gespräch beenden und die Polizei informieren.