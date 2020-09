Brauchtum in Dormagen : Horremer Schützen sagen ihren Karneval ab

Horrem Wege der anhaltenden Corona-Pandemie hat der Vorstand der St.-Hubertus-Schützenbruderschaft Horrem beschlossen, größere Veranstaltungen wie den Hubertusball abzusagen.

Die Mitgliederversammlung am 20. November wird aller Voraussicht nach (mit einem entsprechenden Infektionsschutz-Konzept) stattfinden können. „Wir werden aus diesem Grund in das größere Bürgerhaus Horrem umziehen“, erläutert Brudermeister Klein. Er hofft sehr, dass 2021 die geplanten Bezirksveranstaltungen und die Jubiläumsfeierlichkeiten nachgehot werden können. „Sollte unser Jubiläumsschützenfest Anfang Juni weiterhin nicht stattfinden können, ziehen wir ein Fest am zweiten Wochenende im Oktober, 8. bis 11., in Betracht, gemeinsam mit dem obligatorischen TopWest-Herbstfest.“