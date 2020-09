Schulstart unter Corona-Bedingungen : Nur schriftliche Anmeldungen an der Grundschule Sonsbeck

Nur schriftliche Anmeldungen an der Grundschule Sonsbeck

Sonsbeck Wegen der Corona-Pandemie gelten für die Anmeldungen der i-Dötzchen an der Johann-Hinrich-Wichern-Schule Sonsbeck veränderte Regeln. Drei Info-Abende für Eltern klären auf.

Bedingt durch die Corona-Pandemie können die Anmeldungen der Schulanfänger für das Schuljahr 2021/22 an der Johann-Hinrich-Wichern-Schule Sonsbeck nicht in der gewohnten Form stattfinden. Anmeldungen können nur schriftlich erfolgen. Info-Abende für Eltern geben Hilfestellung.

Die Eltern schulpflichtiger Kinder (Geburtszeitraum 1. Oktober 2014 bis 30. September 2015) werden in drei Gruppen zu einem Info-Abend ins Forum der Schule eingeladen. Die Termine dafür sind am 22., 23. und 24. September. An dem Info-Abend kann jeweils nur ein Elternteil teilnehmen. Dabei geben die Leitung der Offenen Ganztagsschule und die Schulleitung der Johann-Hinrich-Wichern-Schule einen Überblick über das Schulleben, das pädagogische Konzept sowie die Inhalte der Nachmittagsbetreuung. Zudem erhalten Eltern Hilfestellung beim Ausfüllen der Anmeldebögen.