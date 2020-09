Alternative Drehorte wegen Corona : Wird das Dschungelcamp 2021 in England gedreht?

Köln Die Coronapandemie macht auch vor Drehplänen keinen Halt. Ob das Dschungelcamp 2021 in Australien stattfinden kann, steht offenbar in den Sternen. Über Alternativen wird nachgedacht.

Also könnten die Promis tatsächlich ins ein walisisches Schloss ziehen? Mit „Dschungel“ hätte das allerdings recht wenig zu tun. Laut „Bild“ sei ein Dreh dort jedoch leichter umzusetzen, als in Australien. Ob der beliebte TV-Sanitäter Dr. Bob jedoch überhaupt von Australien nach England reisen dürfte, sei komplett unklar. Der britische Sender ITV gab bereits bekannt, dass die englischsprachige Version „I'm a Celebrity...Get me out of here!“ das nächste Mal wohl in diesem Schloss gedreht wird - und nicht in Australien.