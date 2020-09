Trickbetrüger in Dormagen : Anrufer gibt sich als Apothekenmitarbeiter aus

Dormagen Um eine neue Masche von Trickbetrügern handelte es sich offenbar am Donnerstag bei einem Anruf, den eine Seniorin erhielt. Der Anrufer wollte angeblich vorbeikommen, um Medikamente mit ihr zu testen.

Der Anrufer habe mit einem polnischen oder russischen Akzent gesprochen und sich als Mitarbeiter einer Apotheke ausgegeben. Es gäbe ein Problem mit den Medikamenten der älteren Dame. „Das kann überhaupt nicht sein, da die Dame gar nichts direkt mit der Apotheke zu tun hat. Wir vom Pflegedienst bestellen und richten alle Medikamente für sie“, so die Pflegekraft. Da der Anruf das Misstrauen der Seniorin geweckt hatte, legte sie auf. Dennoch blieb der Anrufer hartnäckig und versuchte es ein weiteres Mal: Er wolle in den nächsten Tagen vorbeikommen und Präparate mit der Seniorin testen.

Ob an der Wohnungstür oder per Telefon, gerade Senioren seien oft das Ziel von Betrügern, die auf vielfältigen Wegen versuchen, an Geld und Wertsachen ihrer Opfer zu kommen, so Dässel. „Trickbetrüger zeichnen sich durch eine hohe Kreativität aus und entwickeln immer wieder neue Maschen.“ Leider könne man meistens erst davor warnen, nachdem schon jemand darauf reingefallen sei. Und: „Die Betrüger sind immer sehr penetrant. Die wissen, dass sie bei Älteren damit Erfolg haben. Wir kennen Schadenssummen im sechsstelligen Bereich.“