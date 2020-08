Dinslaken, Voerde und Wesel: Zugausfälle und Verspätungen : Wegen Streckensperrung fallen Züge aus

Dinslaken/Voerde/Wesel Zwischen Dinslaken und Voerde sowie zwischen Mehrhoog und Empel-Resse wird von Montag, 24. August, 5 Uhr, bis Montag, 7. September, 5 Uhr, die Bahnstrecke gesperrt. Der Grund sind Bauarbeiten. Dies hat Auswirkungen auf die Linien RE 19 und RE 49 von Abellio.

Da beide Abschnitte nur eingleisig befahren werden, ist nahezu bei allen Zügen des RE 19 mit Verspätungen zwischen fünf und elf Minuten zu rechnen. Zudem fallen täglich folgende Fahrten der Linie aus: 20044, 16.12 Uhr ab Düsseldorf Hauptbahnhof (17.35 Uhr an Emmerich); 20045, 5.51 Uhr ab Emmerich (7.13 Uhr an Düsseldorf Hauptbahnhof); 20047, 6.16 Uhr ab Emmerich (7:34 Uhr an Düsseldorf Hauptbahnhof); 20048, 17.12 Uhr ab Düsseldorf Hauptbahnhof (18.35 Uhr an Emmerich.