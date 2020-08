Corona-Pandemie im Kreis Wesel : Sieben Neuinfektionen am Donnerstag

Kreis Wesel Nach zwei Tagen, an denen nur ein einziger neuer Corona-Fall im Kreis Wesel registriert wurde, gibt es am Donnerstag erstmals wieder mehrere Fälle – rechts- wie linksrheinisch.

Nachdem in den vergangenen beiden Tagen im Kreis Wesel insgesamt nur eine Neuinfektion – nämlich die einer Erzieherin in einer Kita in Moers-Schwafheim – registriert wurde, meldet das Gesundheitsamt am Donnerstag sieben neue Corona-Fälle: einen aus Dinslaken, einen aus Hünxe, einen aus Moers, zwei aus Rheinberg und zwei aus Wesel.