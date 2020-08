Kommunalwahl im Kreis Wesel : Fünf Landratskandidaten stellen sich vor

Die Talkrunde mit den Landratskandidaten fand im Moerser Berufskolleg Technik statt. Foto: Christoph Reichwein (crei)

Moers Zur Kommunalwahl am 13. September haben der Initiativkreis Moers und die Rheinische Post zur ersten und einzigen Live-Talkrunde mit den Bewerbern auf den Chefposten im Kreishaus eingeladen. Es wurde kontrovers diskutiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Ulrike Rauhut

Von Ulrike Rauhut

Rund 90 Zuhörer vor Ort und weitere an den Bildschirmen haben am Dienstagabend die per Livestream im Internet übertragene Talkrunde der Kandidaten für die Wahl zum Landrat des Kreises Wesel im Berufskolleg Technik verfolgt – unter strenger Beachtung der Corona-Sicherheitsregeln. Im Kommunalwahljahr 2020 war und bleibt es die erste und einzige Veranstaltung mit den Bewerbern auf den Verwaltungschefposten.

Der Initiativkreis Moers hatte dazu gemeinsam mit der Rheinischen Post in die Aula des Berufskollegs für Technik eingeladen. In drei Runden hatten die fünf Kandidaten Gelegenheit, sich vorzustellen. Nicht nur ihre politischen Ziele, sondern auch Ausstrahlung und Persönlichkeit sollten erlebbar werden. Moderiert wurde der Talk vom Leitenden RP-Regionalredakteur Sebastian Peters, der Moerser Redaktionschefin Julia Hagenacker und Guido Lohmann vom Initiativkreis.

Petra Schmidt-Niersmann (Grüne) sieht das Alleinstellungsmerkmal in der Kompetenz und Erfahrung ihrer Partei in Umweltfragen. Die Wirtschaftsförderung mit dem Umweltschutz zu verbinden sei eines ihrer Kernanliegen, betonte die Dinslakenerin. Zum Kiesabbau im Kreis Wesel befragt, kritisierte sie, dass Zweidrittel des Materials ins Ausland verkauft würden, beispielsweise auch für die WM-Fußballstadien in Katar.

Als eines ihrer Lieblingslieder hatte Schmidt-Niersmann „Kristallnaach“ von BAP angegeben. Sie verbinde damit ihre Initialzündung in die Politik zu gehen, erklärte die 61-Jährige. Sie habe sich so gegen die Gefahr von rechts engagieren wollen.

Seit Jahren unterstützt die Sprecherin des Kreisverbandes unter anderem einen kleinen Verein, der Hilfe zur Selbsthilfe in Uganda betreibt. Ihr liebstes Hobby sind Gesellschaftsspiele, besonders das chinesische Kartenspiel Tichu.



Sascha H. Wagner (Linke) gibt als einen seiner Schwerpunkte den Kampf gegen Rechtsextremismus an. Nicht nur ehrenamtliche Vereine, sondern auch die Kreis-Politik müsse beim Thema Hass-Rede im Internet klare Kante zeigen, sagte er. Seine Partei habe dafür im Kreis ein Handlungskonzept auf den Weg gebracht, mit dessen Anerkennung sich allerdings viele im Kreis schwer getan hätten. Darüber hinaus tritt der 40 Jahre alte Dinslakener für mehr Personal in der Kreisverwaltung sowie die vollständige Rücknahme bestehender Sparbeschlüsse ein.

Geprägt haben ihn die Gruppenfahrten der Bündischen Jugend, einer pazifistischen Jugendbewegung, erzählte Wagner. Das Reisen und der Austausch mit unterschiedlichsten Menschen seien ihm immer schon wichtig gewesen.



Timo Schmitz (FDP) beschäftigt sich im Studium mit nachhaltigem Tourismus und möchte dieses Thema auch im Kreis vorantreiben. Tourismus sei einer der wichtigsten Standortfaktoren, fördere den Ausbau der Infrastruktur und verhindere das Sterben der Innenstädte, sagte der 23-Jährige.

Über sein Privatleben verriet Schmitz, dass er zur Entspannung gerne Netflix-Serien schaue und ein stolzer großer Bruder seiner Schwester sei. Ihn könne nichts so schnell aus der Ruhe bringen, deshalb habe er als Lieblingslied ein ruhiges Lied vorgeschlagen: „Everything“ von Michael Bublé.



Peter Paic (SPD) möchte über die Parteigrenzen hinweg Gutes für den Kreis bewirken. Sein Schwerpunktthema ist eines, das er mit den Grünen teilt: die verkehrspolitische Wende mit Ausbau des ÖPNVs, des Schienen- und Radwegenetzes und der alternativen Antriebsarten wie zum Beispiel Wasserstoff.

Sein Lied ist Beethovens „Ode an die Freude“. Die Europa-Hymne stehe für ihn für Frieden und Freiheit in Europa, erklärte er. Ein Foto zeigt ihn als jungen Bergmann mit Kanzler Kohl, der als Betriebsrat die beste Lösung für die Zukunft der Kohle sucht. Dies sei für ihn immer noch sinnbildlich für seine eigenen Ziele, so Paic.



Ingo Brohl (CDU) liegt eine starke Wirtschaft im Kreis am Herzen. Dort sieht er großes Zukunftspotential. Die Zuständigkeit für Wirtschafts- und Tourismusförderung müsse direkt beim Landrat liegen, erklärte der Moerser.

Brohl spricht sich außerdem für eine Beteiligung an der Olympia- Bewerbung der RheinRuhrCity im Jahr 2032 aus.

Mit dem Song „Tears in Heaven“ von Eric Clapton verbindet er ein Wiedersehen mit Verstorbenen. Sein christlicher Glauben trage ihn und gebe ihm Gelassenheit, so Brohl, der sich als Familienmensch charakterisiert.



Kontrovers wurde am Ende des Abends über die Finanzen des Kreises und die Kreisumlage für die Kommunen diskutiert.



Warum AfD-Bewerber Renatus Riegerauf dem Podium trotz ursprünglicher Einladung fehlte, erklärte Gastgeber Guido Lohmann so: „Er war nicht willens oder in der Lage, rechtzeitig fünf Punkte für den Abend zu nennen.“ Die Kritik an der Einladung Riegers als solcher könne er nicht nachvollziehen.

Bei der Abstimmung per Handy, an der sich nicht nur die Anwesenden, sondern auch die Zuschauer des Live-Stream beteiligten, ergab sich am Ende des Abends folgendes Feedback für die Kandidaten: 56 Prozent können sich Brohl als Landrat vorstellen, für Paic stimmten 19 Prozent. Auf Wagner entfielen 12 Prozent der Stimmen, auf Schmitz 9 Prozent und auf Schmidt-Niersmann 4 Prozent.

Info: Der Live-Mitschnitt der Talkrunde „Kandidaten für die Wahl zum Landrat“ ist unter www.initiativkreis-moers.de abrufbar.