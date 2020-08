Unfall in Voerde : Neunjährige läuft auf Fahrbahn und wird von Auto erfasst

Voerde Autofahrer machte Vollbremsung, doch konnte er den Zusammenprall mit dem Kind nicht mehr verhindern.

Schwere Verletzungen erlitt ein Kind, bei einem Autounfall, der sich auf der Spellener Straße ereignete. Das neunjährige Mädchen aus Voerde lief am Mittwochabend gegen 18.45 Uhr zwischen zwei Autos auf die Fahrbahn der Spellener Straße, wie die Polizei mitteilt. Ein 40-jähriger Autofahrer, der die Spellener Straße in Richtung Frankfurter Straße befuhr, erfasste mit seinem Fahrzeug das Kind trotz einer Vollbremsung. Die Neunjährige stürzte auf die Fahrbahn und musste schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Hinweise an die Polizei Voerde, Telefon: 02855 9638-0.