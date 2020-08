Corona-Pandemie zwingt Dinslaken zu wichtiger Entscheidung : Martinikirmes fällt aus

Die Martinikirmes ist abgesagt: Für viele Schausteller kommt diese Nachricht nicht überraschend. Foto: Heinz Schild

(RP) Die Nachricht überrascht nicht, tut aber trotzdem weh: In Dinslaken wird es in diesem Jahr keine Martinikirmes geben. Besonders hart trifft diese Entscheidung die Schausteller. Sie sind in ihrer Existenz bedroht.

Die Martinikirmes wird in diesem Jahr nicht stattfinden. Das hat im Dinslakener Rathaus der Stab für außergewöhnliche Ereignisse unter Leitung von Michael Heidinger entschieden. „Die Entscheidung ist keine Überraschung, aber trotzdem sehr schmerzhaft. Vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie ist die verantwortungsvolle Durchführung der Martinikirmes leider nicht möglich“, erläutert Heidinger. Er hat die Entscheidung dem Dinslakener Schaustellerverband bereits mitgeteilt. Das dynamische Infektionsgeschehen lasse leider keine Alternative zu. Insbesondere für die Schaustellerinnen und Schausteller sei die bundesweite Situation existenzbedrohend.