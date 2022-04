Tierschutz in Düsseldorf : Freigänger-Katzen müssen kastriert werden

Düsseldorf In Düsseldorf besteht die Pflicht, Katzen, die auch draußen herumstreunen, kastrieren zu lassen. Darauf weist die Stadt jetzt noch einmal hin und erklärt, warum das auch dem Tierschutz dient. Bei Verstößen drohen hohe Geldstrafen.

Aktuell gilt in Düsseldorf eine Kastrations-, Kennzeichnungs- und Registrierungspflicht für sogenannte Freigänger-Katzen. Sie soll die Population eindämmen und so Katzen vor Krankheiten und Verletzungen schützen, die durch Revierkämpfe verursacht werden. Doch nicht alle Katzenbesitzer beachten diese Pflicht.

„Die Gründe, warum viele Tierhalter von Freigänger-Katzen dieser Pflicht nicht nachkommen, sind vielfältig“, sagte ein Stadtsprecher. Doch für die Tiere bedeute der Geschlechtstrieb in erster Linie Stress. Denn die unkastrierten Kater und Katzen würden auf der Suche nach einem Partner tagelang umherstreunen, dabei oft weite Strecken zurücklegen und so Gefahr laufen, überfahren zu werden.

In einem neuen Faltblatt des Institutes für Verbraucherschutz und Veterinärwesen wird detailliert erläutert, warum Freigänger-Katzen zu kastrieren und zu kennzeichnen sind, welche Vorteile eine Kastration hat und was Halterinnen und Halter organisatorisch beachten müssen. Der Flyer ist in städtischen Einrichtungen, Tierarztpraxen, in Zoohandlungen und im Tierheim ausgelegt.