Dinslaken: "Weißes Pulver" löst Großeinsatz aus

In Richtung Altstadt ging an dieser Stelle nichts mehr. Einsatzkräfte der Feuerwehr sperrten den Fundort des verdächtigen Umschlags großräumig ab. Foto: Schild

Dinslaken Ein Briefumschlag hat gestern ein Großaufgebot von Feuerwehr und Polizei in die Dinslakener Innenstadt getrieben. Eine Anwohnerin der Wiesenstraße hatte das Kuvert, das ein weißes Pulver enthielt, gefunden und Alarm geschlagen.

Der Grund war allerdings auf den ersten Blick eher unscheinbar. Gegen 11.30 Uhr hatte eine Anwohnerin der Wiesenstraße einen Briefumschlag entdeckt. Der Inhalt - ein weißes Pulver - kam ihr verdächtig vor. Sie alarmierte die Polizei und löste damit einen Großeinsatz aus. Da niemand ausschließen konnte, dass von der verdächtigen Substanz eine große Gefahr für Leib und Leben ausgeht, rückten Feuerwehr und Polizei an und sperrten den Bereich vom Kreisverkehr an den Drei Kreuzen bis zur Schlossstraße großräumig ab. Gleichzeitig forderte die Feuerwehr Verstärkung aus Köln an. Als die Spezialisten eintrafen, machten sie sich daran, die verdächtige Substanz zu analysieren. An der Ecke von Wiesenstraße und Duisburger Straße errichteten sie ein Zelt und bauten dort ihr mobiles Labor auf. Bei den Spezial Einsatzkräften aus der Domstadt handelte es sich um Mitglieder der Analytischen Task Force Köln (ATF). Die ATF ist eine Spezialeinheit zur Erkennung und Bekämpfung biologischer, chemischer oder radiologischer Gefahren.