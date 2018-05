Voerde: Schützen- und Verbandsfest in Mehrum

Voerde Königsschießen beginnt am Pfingstsamstag um 14.30 Uhr.

Der Bürgerschützenverein Mehrum 1692 feiert vom 19. Mai bis 21. Mai zu Pfingsten Schützen- und Verbandsfestfest. Los geht's am Freitag, 18. Mai, mit dem Zeltschmücken, und das Dorf wird festlich von den Mehrumern herausgeputzt. Am Samstag, 19. Mai, treffen sich die Schützinnen und Schützen sowie das Tambourkorps Rheingold Mehrum und die Blaskapelle König David Keppeln um 9 Uhr, um die Fahne am Hof Ettwig, den Präsidenten Gerd Wehrs und den amtierenden König Bastian Hüwels abzuholen.

Nach Kranzniederlegung am Ehrenmal und Umzug durch das Dorf treffen die Schützen gegen 13.30 Uhr an der Schützenhalle ein. Dort werden dann verdiente Schützen geehrt. Ab 14.30 Uhr findet das Königsschießen statt. Um 19 Uhr folgt die Inthronisierung der neuen Majestäten und der Krönungsball mit Livemusik der Tanzband "Soundtrack" beginnt (Eintritt sechs Euro pro Person).

Um 17 Uhr ist der Empfang der Verbandsgruppe Süd am Festzelt, anschließend Festumzug, Übergabe der Siegerkränze und Zapfenstreich auf der Wiese an der Schulstraße/Ecke Schloßstraße, die Parade an der Schützenhalle und ein kleines Platzkonzert mit dem Tambourkorps und der Blaskapelle König David Keppeln schließt sich an. Ab 19 Uhr steigt der Festball mit DJ Achim.