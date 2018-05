Dinslaken : Telefonaktion zum Bahnhofvorplatz geht heute weiter

Dinslaken Am heutigen Mittwoch ist wieder das städtische Service-Telefon geschaltet für alle, die Fragen zur Bahnhofsplanung und zum anstehenden Bürgerentscheid haben. Von 11 bis 13 Uhr steht das Team der Stadtverwaltung unter der Telefonnummer 02064 66777 für Anrufe zur Verfügung. Wer in dieser Zeit verhindert ist, kann aber auch zu jeder Tages- und Uhrzeit Fragen und Anregungen zum Thema an die E-Mail-Adresse " <a href="mailto:ankommen@dinslaken.de" target="_blank">ankommen@dinslaken.de</a>" senden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, Fragen bei einer öffentlichen Dialogveranstaltung Ende Mai zu stellen: Dann wollen Bürgermeister Michael Heidinger, Baudezernent Thomas Palotz und weitere Mitarbeiter der Stadtverwaltung allen Interessierten den aktuellen Sachstand erläutern und Fragen beantworten. Die Dialogveranstaltung findet am Dienstag,29. Mai, von 18.30 bis 20 Uhr im Ratssaal statt. Beim Bürgerentscheid am 10. Juni entscheiden die über 55.000 Wahlberechtigten über die Zukunft des Areals rund um den Dinslakener Bahnhof. Die Stadt will das Areal für alle Nutzergruppen und Menschen weiterentwickeln und modernisieren. Dazu gehört auch eine Verbesserung der Verkehrsführung und der Parkplatzsituation.

Infos zum Thema gibt es online auf der Seite: "https://www.dinslaken.de/de/inhalt/umgestaltung-des-bahnhofsbereichs"

(RP)