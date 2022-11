Großeinsatz in Glehn Pulver im Brief wurde analysiert

Das Pulver sowie die Papierreste befanden sich in einem Brief, der an die Partei „Die Basis“ in Berlin adressiert war. „Da der Brief nicht zugestellt werden konnte, ging er wieder zurück“, sagte Baum. Als Absender war die Familie aus Glehn angegeben. „Allerdings mit falschem Namen, die Anschrift war jedoch korrekt“, so Baum.