Dinslaken: Schlagerlegenden singen in der Niederrheinhalle in Wesel

Schlagerlegenden singen in der Niederrheinhalle in Wesel

Dinslaken Wenn die großen Stars aus der ZDF-Hitparade auf Sendung waren, saßen in West und Ost alle Generationen gemeinsam vor dem Fernseher. Jetzt stehen die Schlagerlegenden Michael Holm, Lena Valaitis, Ireen Sheer, Graham Bonney und Peggy March wieder zusammen auf der Bühne. Live begleitet von Otti Bauer und seinem Orchester.

Mit "Barfuß im Regen", "Mendocino" oder "Tränen lügen nicht" war Michael Holm nicht nur Dauergast der ZDF-Hitparade. Zwischen 1969 und 1981 war der Entertainer mit über 20 Titeln in den deutschen Charts. Seit ihrer ersten Single 1970 war Lena Valaitis beinahe rund um die Uhr in den Radio- und TV-Kanälen präsent. "Jose, der Straßenmusikant" stürmte sämtliche Hitparaden, mit "Johnny Blue" vertrat sie Deutschland beim Grand Prix. 1973 landete die junge Ireen Sheer ihren ersten großen Hit "Goodbye Mama". 1978 holte sie mit "Feuer" beim Grand Prix den achten Platz für Deutschland.

Unvergessen ist sein "Wähle 333": Graham Bonney eroberte mit Hits wie "Super Girl", "Siebenmeilenstiefel" oder "Hallo Taxi" in den späten 60ern und frühen 70ern die Herzen. Peggy March hat seit ihrem 1965er Debüt-Titel "Mit 17 hat man noch Träume" ein Abo auf Ohrwürmer. "In der Carnaby Street", "Memories of Heidelberg" oder "Alles geht vorüber", Eurovisions-Zweiter von 1975.