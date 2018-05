Dinslaken: Bürgermeister weist Caritas-Kritik zurück

Dinslaken Michael Heidinger reagiert auf den Offenen Brief des Caritasdirektors, bezeichnet darin erhobene Vorwürfe als "nicht haltbar und unangemessen" und moniert die "mangelnde Bereitschaft zu einem gemeinschaftlichen Miteinander".

Der Konflikt zwischen Caritasverband und Stadt entwickelt sich zu einem öffentlichen Schlagabtausch. Auf den Offenen Brief von Caritasdirektor Michael van Meerbeck, der den Bürgermeister aufgefordert hatte, die "Hetzjagd" der Stadt gegen den Verband zu beenden, reagierte Bürgermeister Michael Heidinger nun seinerseits mit einem Offenen Brief.

Den Vorwurf des Caritasdirektors, dass sich Zahlungen der Stadt für von der Caritas erbrachte Leistungen in der Jugendhilfe verzögerten, entbehre jeder Grundlage. Alle vertraglich vereinbarten Abschlagszahlungen seien termingerecht überwiesen worden. Der Vorwurf einer "schlechten Zahlungsmoral" der Stadt sei "vor diesem Hintergrund nicht haltbar und unangemessen". Vollends abwegig sei die Spekulation über angebliche Gerüchte, die Stadtverwaltung denke über Kündigungen von Leistungsverträgen mit dem Caritasverband nach. Nachweislich sei das Gegenteil der Fall, schreibt der Bürgermeister und weist daraufhin, dass der Caritasverband seit dem letzten Sommer mit weiteren Leistungen in siebenstelliger Höhe betraut worden sei. "Ich jedenfalls hoffe sehr", schließt Heidinger seinen Brief, "dass wir die bestehenden Probleme in den kommenden Gesprächen zum Wohle unserer Bürgerinnen und Bürger lösen werden."

Die Reaktion des Caritasdirektors kam prompt. Michael van Meerbeck schickte dem Bürgermeister einen Antwortbrief, in dem er sich dafür bedankt, dass der Bürgermeister seine persönliche Wertschätzung des Caritasverbandes und seiner Mitarbeiter bekundet hat. In der Sache gebe es aber weiterhin unterschiedliche Meinungen in vielen Punkten. Der Ablauf des Geschehens stelle sich aus Sicht der Caritas anders da. Entscheidend sei nun, ob sich der Bürgermeister auf das vom Verband angeregte Schlichtungsverfahren einlasse. Nur so könnten die Differenzen in der Sache anständig und zeitnah ausgeräumt werden.