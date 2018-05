Soccer Kids Cup : Kinder spielen Straßenfußball auf dem Altmarkt

Straßenfußball - ein bisschen wie früher: Das ist die Idee, die hinter dem Turnier auf dem Altmarkt steht. Foto: Din-event

Dinslaken Dinslaken (RP) Der erste Street-Soccer-Kids-Cup startet am Samstag, 2. Juni, auf dem Altmarkt in Dinslaken. "Straßenfußball, wie ihn viele von früher kennen, ist heutzutage leider immer weniger verbreitet", sagt Jens Kim von Din-Event als Initiator. Er vermisst es, "mit einem völlig abgewetzten Ball im Hinterhof auf mit Kreide an Wände gemalte Tore zu schießen, ganze Schulpausen mit einer platt getretenen Getränkedose zu kicken oder bis nach Sonnenuntergang vor Häuserwände oder Garagentore zu bolzen." Es wird ein Tag für die ganze Familie. Die beliebtesten Maskottchen der Region kommen zum Fotoshooting für alle kleinen und großen Fans. Die Dancecrews rund um Uta Keup werden den Spielern und Besuchern einheizen. Ein XL Menschenkicker steht bereit für spontane Spiele unter den Besuchern, und die Kiddybox Dinslaken hält für alle Kinder eine kleine Überraschung bereit. Der Street Soccer Kids Cup ist ein offenes Turnier für Mädchen und Jungen, das vor allem eins wieder zurückbringen soll: den Spaß am freien Fußballspiel. Es wird ein Bambini- und ein F-Jugend- Turnier geben. Teilnehmen können Mädchen-, Jungen- und gemischte Teams beim Bambini- Cup die Jahrgänge 2011/2012, beim F- Jugend Turnier die Jahrgänge 2009/ 2010.

Gespielt wird - auf dem Street Soccer Court. Jedes gemeldete Team muss mindestens sechs Spieler stark sein. Anmeldeschluss ist Freitag, 25. Mai.

Anmeldeformulare gibt es online auf der Website: www.Din-Event.de

