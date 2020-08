Polizei sucht Zeugen : Zwei Männer greifen 45-Jährigen nachts in einer Hofeinfahrt an

Zwei Männer greifen 45-Jährigen nachts in einer Hofeinfahrt an

Voerde Nachbar hörte Hilfefrufe und fand das Opfer, das verletzt am Boden lag.

Ein 45-jähriger Mann aus Voerde wurde am Samstag gegen 1.20 Uhr durch zwei unbekannte Täter in einer Hofeinfahrt auf dem Teichacker in Voerde angegriffen und verletzt. Ein Nachbar hörte die Hilferufe des 45-Jährigen und fand diesen verletzt am Boden liegend vor, wie die Polizei mitteilt. Die beiden Täter flohen. Zwei Zeuginnen sahen kurze Zeit später einen weißen VW Golf, der sich mit überhöhter Geschwindigkeit vom Tatort in unbekannte Richtung entfernte. Von den Gesuchten liegen Personenbeschreibungen vor. Danach sind die beiden Männer 26 bis 27 Jahre alt. Sie trugen blaue Jeanshosen, Mund und Nase waren mit schwarzen Masken verdeckt. Einer der Täter trug ein blaues T-Shirt. Zeugen, die Hinweise auf die flüchtigen Täter geben können, melden sich bei der Polizei in Voerde Telefon 02855 96380.