Schafe in Dinslaken getötet : Nabu empfiehlt Ställe zum Schutz vor dem Wolf

Auf dieser Weide an der Buschstraße in Dinslaken wurde zwei Schafe getötet, es soll ein Wolf gewesen sein. Foto: jd/Jan Dickmann

Dinslaken Wenn Zäune nicht ausreichen und Schäfer keine Herdenschutzhunde haben, seien Ställe eine gute Alternative, um Schafe zu schützen. Das sagt der Naturschutzbund.

Dass wieder zwei Schafe gerissen worden sind, diesmal in der Nacht vom 11. auf den 12. August auf einer Weide an der Buschstraße in Dinslaken, bedauert Peter Malzbender. Doch dürfe dieser Vorfall nach Ansicht des Vorsitzenden der Kreisgruppe Wesel des Naturschutzbundes (Nabu) nicht dazu führen, dass es wieder mehr Hetze über den „bösen, grausamen Wolf“ gebe, der die beiden Tiere möglicherweise getötet habe, was aber noch nicht nachgewiesen sei.