Unsere Woche : Ein nicht ganz freiwilliger Abgang

Meinung Bis zuletzt hat Heinrich Mühmert, der früher Boxer war und nach seiner aktiven Zeit dann als Ringrichter tätig war, dafür gekämpft, dass die Offensive doch noch bei den Kommunalwahlen dabei sein kann.

Einen anderen Abgang hätte Heinrich Mühmert sich schon gewünscht. Denn sein Rückzug aus der Dinslakener Kommunalpolitik, in der er seit fünf Jahrzehnten mitgemischt und immer mal wieder für ordentlich Wirbel gesorgt hat, ist nicht ganz freiwillig. Die Offensive Dinslaken, die Wählergruppe, für die Heinrich Mühmert im Stadtrat sitzt, hat es schlichtweg nicht geschafft, ihre Kandidatenvorschläge für die am 13. September stattfindenden Kommunalwahlen frist- und formgerecht beim städtischen Wahlamt einzureichen. Also darf sie nicht antreten.